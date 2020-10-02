В Одесской области с каждым днем выявляют новые случаи заражения китайским вирусом среди школьников

Если в начале сентября регистрировались единичные случаи среди детей, то сейчас эта цифра достигает 30 ежедневно. Об этом в ходе брифинга рассказал главный санитарный врач области Виталий Гончаров, передает Politeka.net.

По словам медика, с начала учебного года вирусной инфекцией заболели почти сто школьников и 148 учителей.

«Сегодня у нас 90 классов на самоизоляции, ковид был подтвержден у 99 учеников, 16 учреждений образования работают дистанционно. При этом нужно отметить, что в основном инфицирование детей происходит в домашних условиях, а не в школах, дети меньше подвержены заражению, чем взрослые», — рассказал Гончаров.

Он отметил, что прирост заболевания коронавирусом среди детского населения составляет 19%. Всего заболевших несовершеннолетних - 7,2 % от общего количества больных по области», - заявил санитарный врач.

Гончаров подчеркнул, что в целом ситуация сложная и продолжает ухудшаться.

«В мире – количество заболевших уже достигло 35 миллионов человек. Что же касается Украины, то уже в ближайшие месяцы ежедневно будет заболевать 7-9 тысяч человек», - озвучил пессимистичный прогноз врач.

Напомним, что за минувшие сутки добавилось еще 280 новых случаев заражения, Всего за время пандемии число инфицированных людей достигло 14069 на территории одесского региона.

Вчера от китайского вируса умерли 3 человека. За все время эпидемии от инфекции скончалось 211 жителей Одесчины.

Также сообщалось, что 2555 выздоровели, 11303 болеют на данный момент и у 15573 подозревают китайский вирус.

Напомним, что центр китайской заразы нашли в школе под Одессой: детей и учителей срочно отправили на карантин.

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