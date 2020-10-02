В Одесской области продолжает наблюдаться стремительный рост заболевших китайской инфекцией

Новые данные обнародовали в СНБО, передает Politeka.net.

Как стало известно, за минувшие сутки добавилось еще 280 новых случаев заражения, Всего за время пандемии число инфицированных людей достигло 14069 на территории одесского региона.

Вчера от китайского вируса умерли 3 человека. За все время эпидемии от инфекции скончалось 211 жителей Одесчины.

Также сообщается, что 2555 выздоровели, 11303 болеют на данный момент и у 15573 подозревают китайский вирус.

Надо отметить, стремительное распространение инфекции среди одесситов стало поводом к тому, что пассажиров в транспорте можно перевозить только в масках и на сидячих местах.

Так, например, в районе рынка «Привоз» по утрам царит транспортный ажиотаж. На остановках дежурят сотрудники «Одесгорэлектротранса». Между людьми периодически вспыхивают конфликты, так как многие пытаются вне очереди занять места в вагоне.

Тем временем американские СМИ назвали Одессу центром распространения китайского вируса в Европе.

К такому мнению пришли журналисты известного издания The Washington Post и описали ситуацию в своей новой статье.

Они обратили внимание, что на протяжении лета почти во всех ночных клубах Одессы проходили многолюдные вечеринки и это привело к вспышке заболеваемости по всей стране, так как туристы возвращались домой и привозили инфекцию.

Напомним, что центр китайской заразы нашли в школе под Одессой: детей и учителей срочно отправили на карантин.

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