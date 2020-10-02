Родственники ищут свидетелей трагического ДТП на трассе Киев-Одесса

Авария случилась в субботу, 29 сентября, в промежутке между 5-6 утра в 100 километрах от Одессы, возле Ривьеры. Об этом говорится в сообщении dtp.kiev.ua, передает Politeka.net

На обочине стоял грузовик без габаритов, когда в него врезался Мерседес Спринтер. Водитель от удара получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.

Как стало известно, его беременная супруга после стресса потеряла ребенка и теперь она просит жителей Одесской области помочь установить реальную картину происходящего.

Не так давно мы сообщали, что под Одессой компания молодых людей на иномарке угодила в ДТП с трагическими последствиями.

Авария с случилась возле одесского промрынка «Седьмой километр» в Овидиопольском районе.

Копы рассказали, что 21-летний водитель автомобиля Toyota Cresta не справился с управлением, в результате машина слетела в кювет, а затем перевернулась. В тот момент в салоне находилась молодая компания из шести человек, всем было от 18 до 21 года.

От удара 18-летний пассажир автомобиля погиб на месте, 19-летний скончался в больнице. Остальные ребята выжили, но находятся с различными травмами в больнице.

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