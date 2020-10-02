В Одесской области продолжают фиксировать новые вспышки китайской инфекции

О них более подробно рассказал главный санитарный врач области Виталий Гончаров в ходе брифинга, передает Politeka.net.

По словам медика, очаг заражения выявили в вирусологической лаборатория противочумного института им. И.И. Мечникова, который ранее делал ПЦР-исследования на китайский вирус. В связи с этим деятельность лаборатории временно преостановлена.

«В основном форма болезни у сотрудников лаборатории легкая, они находятся на самоизоляции дома и уже идут на поправку», - рассказал он.

Еще одним очагом заражения инфекцией, по словам Гончарова, стал санаторий «Золотая нива» в Белгород-Днестровском районе. Там заболело четыре отдыхающих, которые приехали из Киевской и Харьковской областей.

По предварительным данным, источником инфицирования стал один из отдыхающих, который уже приехал на отдых зараженным ковид. В заведение были проведены противоэпидемические мероприятия.

Стоить сказать, что вспышку китайской инфекции зафиксировали в одесском военном лицее, в связи с чем некоторых курсантов отправили на карантин.

Курсантам Одесского лицея с усиленной военно-физической подготовкой провели ИФА-тестирование на наличие антител к Covid-19. Из 149 тестов четыре оказались положительными.

Напомним, что за минувшие сутки добавилось еще 280 новых случаев заражения, Всего за время пандемии число инфицированных людей достигло 14069 на территории одесского региона.

Вчера от китайского вируса умерли 3 человека. За все время эпидемии от инфекции скончалось 211 жителей Одесчины.

Также сообщалось, что 2555 выздоровели, 11303 болеют на данный момент и у 15573 подозревают китайский вирус.

Напомним, что центр китайской заразы нашли в школе под Одессой: детей и учителей срочно отправили на карантин.

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