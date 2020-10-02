В Одессе вооруженный неадекват по неизвестным причинам пытался проникнуть на территорию Нацгвардии

Об этом сообщает издание odessa.online.

Инцидент сучился в пятницу, 2 октября, на Люстдорфской дороге, 7. Мужчина имел при себе два ножа.

По данным издания, предположительно, он находился под действиями наркотиков. Неадекват был обезврежен бойцами Нацгвардии, после чего его передали в руки правоохранительных органов для выяснения всех обстоятельств.

Ранее мы сообщали, что в Одессе подрались водитель маршрутки и пассажир.

Конфликт разгорелся в маршрутке №149 в четверг, 1 октября. Об этом сообщили свидетели случившегося.

Поводом для драки стало то, что молодой человек отказался платить за проезд и показал удостоверение участника боевых действий.

Однако водитель засомневался в достоверности документа, он попросил парня заплатить за проезд 7 гривен и понеслось.

"Началась перепалка, парень ударил водителя, потом достал пистолет. Передернув затвор, начал угрожать, потом они вышли - и парень опять начал бить водителя… Теперь можно и пулю схватить за 7 грн", - рассказали очевидцы.

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