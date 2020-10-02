В первые выходнные октября в Одессе будет сухо, а по области синоптики прогнозируют дождь и туман
С новым прогнозом погоды жителей ознакомили в Гидрометеорологическом центр Черного и Азовского морей, передает Politeka.net
В субботу, 3 октября, в Одессе солнце будет редко показываться из-за облаков. Однако существенных осадков синоптики не прогнозируют.
Ветер будет дуть юго-восточный, 9-14 метров за секунду.
Температура ночью составит 14-16 выше нуля, днем воздух прогреется до +24 градусов.
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В Одесской области ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь.
Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-восточный, 9-14 метров за секунду..
Температура ночью +11+16 градусов, днем столбики термометров покажут +22+27.
На автодороге области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м
В воскресенье, 4 октября, в Одессе утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом. Без осадков.
Ветер юго-восточный, 9-14 метров в секунду.
Температура ночью 12-17 градусов выше нуля, днем 21-26 градусов.
Ранее мы сообщали, что в дельфинарии Одессы произошло пополнение – родился дельфиненок.
Радостным известием поделились сотрудники дельфинария «Немо» на страницах соцсетей.
Детеныш чувствует себя хорошо и всё время плавает рядом со своей мамой Крохой, которая окружила дельфиненка заботой и любовью и не отплывает от него ни на минуту. Другие дельфины с интересом знакомятся с новым членом семейства.
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