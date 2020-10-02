В первые выходнные октября в Одессе будет сухо, а по области синоптики прогнозируют дождь и туман

С новым прогнозом погоды жителей ознакомили в Гидрометеорологическом центр Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

В субботу, 3 октября, в Одессе солнце будет редко показываться из-за облаков. Однако существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Ветер будет дуть юго-восточный, 9-14 метров за секунду.

Температура ночью составит 14-16 выше нуля, днем воздух прогреется до +24 градусов.

В Одесской области ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь.

Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный, 9-14 метров за секунду..

Температура ночью +11+16 градусов, днем столбики термометров покажут +22+27.

На автодороге области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м

В воскресенье, 4 октября, в Одессе утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом. Без осадков.

Ветер юго-восточный, 9-14 метров в секунду.

Температура ночью 12-17 градусов выше нуля, днем 21-26 градусов.

Ранее мы сообщали, что в дельфинарии Одессы произошло пополнение – родился дельфиненок.

Радостным известием поделились сотрудники дельфинария «Немо» на страницах соцсетей.

Детеныш чувствует себя хорошо и всё время плавает рядом со своей мамой Крохой, которая окружила дельфиненка заботой и любовью и не отплывает от него ни на минуту. Другие дельфины с интересом знакомятся с новым членом семейства.

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