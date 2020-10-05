Мертвых дельфинов всё чаще стало выбрасывать на одесское побережье
Так, очередную страшную находку обнаружили одесситы в воскресенье, 4 октября. Об этом они сообщают в сети, обнародовав видео с места происшествия, передает Politeka.net. (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)
Дельфина нашли уже мертвым на пляже возле кафе "Санторини". Причина смерти млекопитающего на данный момент выясняется.
Напомним, что это не первый случай. Так, в прошлом месяце тушку морского обитателя обнаружили жители Черноморска. Еще ранее мертвого дельфина выбросило штормом на Собачий пляж.
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А тем временем синоптики сообщили, что новая неделя принесет в Одессу сырую и дождливую погоду.
В понедельник, 5 октября в Одессе будет моросить дождь.
Температура воздуха утром составит 16-18 °С, ближе к обеду отметка на термометре поднимется до 20-22 °С.
Во вторник и среду 6 и 7 октября в Одессе будет держаться пасмурная погода, синоптики обещают местами кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, 5-7 метров в секунду. Ночью похолодает до 12-17 °С, днем температура поднимется около 21-26 °С.
В четверг, 8 октября, на город надвинется дождевой фронт. По данным синоптиков, дождь будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабнет. Ветер сменных направлений, 3-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 17-18 °С, днем — 19-22 °С.
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