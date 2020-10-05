Центральная избирательная коммиссия (ЦИК) сняла с выборов в Одессе Филимоновых, Зеленских и Саакашвили

Речь идет о клонах.

Так, на сайте ЦИК сообщается, что дожность мэра Одессы зарегисторировали 31 кандидата.

Из них часть оказались клонами рейтинговых политиков. В частности, было зарегистрировано четыре однофамильца «Филимонова» и все они имели имя «Олег».

Кроме того , документы подали два «Зеленских» и один 30-летний Саакашвили Михеил Владимирович, который баллотировался от партии “Блок Михеила Саакашвили”.

До этого, Одесская областная организация "Слуги народа" пожаловалась на то, что местный территориальный избирком не проверяет поданные документы кандидатов, в результате чего были начаты дополнительные проверки, которые завершились тем, что регистрацию всех вышеперечисленных клонов решили отменить.

Причиной назвали то, что в их документах нет информации о внесении денежного залога партиями, которые выдвинули их на выборы.

Также ЦИК пришел к выводу, что тут есть признаки введения избирателей в заблуждение путем регистрации так называемых "клонов".

Напомним, местные выборы в Украине состоятся 25 октября.

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