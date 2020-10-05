Появилась информация, когда в Одессе включат отопление

В департаменте городского хозяйства отчитались, что все котельные города готовы к работе, в том числе учреждений образования и здравоохранения. Об этом в ходе дистанционного совещания в мэрии сообщила замдиректора департамента Наталья Мостовских.

Так, стало известно, что отопительный сезон в городе начнется по команде синоптиков. В департаменте уверили, что следят за погодоой и если среднесуточная опустится ниже 10-15 градусов, то батереи в домах одесситов потеплеют.

Однако в ближайшее время в Одессе, по прогнозам метеорологов, сохранится довольно теплая погода, так что с большой вероятностью можно сказать, что отопление включат не раньше первых чисел ноября.

«На эту неделю прогнозируют ночью - 12 градусов, днем - +18-20, но сейчас идет бабье лето. Посмотрим, что будет на следующей неделе, - отметила Мостовских.

Мэр Одессы Одессы Геннаддий Труханов, выслушав такой доклад, напомнил, что в прошлом году «мы начали отопительный сезон, после чего произошло потепление, и нам посыпались жалобы».

«Люди стали говорить, что им не нужно тепло в квартирах, так как тепло и на улице, и платить они за него не будут», — пожаловался Труханов.

Ранее мы сообщали, что новая неделя принесет в Одессу сырую и дождливую погоду.

В понедельник, 5 октября в Одессе моросил дождь, а после прояснилось.

Во вторник и среду 6 и 7 октября в Одессе будет держаться пасмурная погода, синоптики обещают местами кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, 5-7 метров в секунду. Ночью похолодает до 12-17 °С, днем температура поднимется около 21-26 °С.

В четверг, 8 октября, на город надвинется дождевой фронт. По данным синоптиков, дождь будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабнет. Ветер сменных направлений, 3-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 17-18 °С, днем — 19-22 °С.

В пятницу, 9 октября, в Одессе на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Дождь будет идти все время. Во второй половине дня он усилится и не успокоится до самого вечера.

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