В Одессе учитель географии чуть не умер в городской больнице №5 в парке Шевченко

Его историю рассказала волонтер благотворительного фонда «Корпорация монстров» Катерина Ножевникова, передает Politeka

По словам волонтера, 39-летний Дмитрий Жданов, который преподает географию в одной из школ Одессы, почувствовал себя плохо еще в середине сентября.

Он обратился к семейному врачу и тот назначил ему без каких-либо анализов антибиотик и отправил домой. Дома у больного продолжала расти температура и он обратился к волонтерами.

На КТ у мужчины выявили полисегментарную пневмонию, а другие анализы показали очень высокий показатель реактивного белка. Такие проявления болезни характерны для больных китайской инфекцией.

Далее состояние пациента резко ухудшилось, но скорая, которая приехала на вызов, отказалась его госпитализировать, заявив, что «не все так плохо».

Следующая бригада, по словам волонтера, отвезла больного в городскую больницу №5 в парке Шевченко.

«По сути там Диму практически убили. Сутки почти к нему не подходили. Трое суток у пациента не было мочи. Двое суток он кашлял кровью и ему отвечали «это вы накашляли», - рассказала волонтер.

Когда ситуация стала критической, волонтеры начали срочно искать другие больницы для больного.

К счастью, Дмитрия приняли в областной больнице. Его сразу же перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ко 2-му октября состояние краеведа улучшилось, сейчас он восстанавливается.

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