В Одессе сложилась критическая ситуация с больницами, где принимают зараженных китайским вирусом
Об этом сообщила одесский волонтер Катерина Ножевникова на страницах соцсетей, передает Politeka.net
В то время пока власти города заявляют, о том, что в больницах Одессы всё хорошо, места есть и медучреждения всем обеспечены, многих пациентов с подозрением на китайский вирус отправляют домой.
"Параллельно нашего пациента перевели из 5-й больницы в отделение, где даже нет постельного белья. Параллельно пациенту выписывают списки на медикаменты – от шприца и ваты до антибиотика, и он ухаживает за лежачим больным в отделении сам! Параллельно в пятой (третьей) ждут ПЦР от 5-7 дней", – рассказала Ножевникова.
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Волонтер привела в пример девушку, которая пришла просить помощи устроить своего дядю (пневмония, диабет, ишемия) в любую больницу. Скорая его не взяла из-за отсутствия мест, заявив: "А вы еще не настолько тяжелый".
"Вопрос к департаменту здравоохранения. Вы реально думаете, что всех этих людей вам удастся скрыть? Надеюсь, вас всех отдадут под суд за ваши действия. Будь вы все прокляты..", – гневно обратилась Ножевникова к властям.
По состоянию на понедельник, 5 октября, на территории Одесской области зафиксировано 190 новых случаев заражения (сутками ранее было 160 заболевших, 2 октября – 280 больных, а 1 октября – 260).
Всего с начала эпидемии в регионе заразились 14729 человек, умерли 218, выздоровели 2555 пациентов.
За последние сутки в Одесской области не зафиксировано детальных случаев, но также нет данных о выздоровевших.
На данный момент болеют вирусом 11 956 человек.
Также мы сообщали, что в Украине практически ни одна область не готова к ослаблению карантина.
Такую информацию обнародовали на сайте Министерства здравоохранения Украины.
Напомнить, центр китайской заразы нашли в школе под Одессой: детей и учителей срочно отправили на карантин.
Как сообщала Politeka, китайский вирус наносит новый удар по Одесской области, школы закрываются одна за другой: "почти 1500 детей..."
Также Politeka писала, что новый очаг заражения вирусом обнаружен под Одессой, под угрозой дети: детали экстренного решения.