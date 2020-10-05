В Одессе сложилась критическая ситуация с больницами, где принимают зараженных китайским вирусом

Об этом сообщила одесский волонтер Катерина Ножевникова на страницах соцсетей, передает Politeka.net

В то время пока власти города заявляют, о том, что в больницах Одессы всё хорошо, места есть и медучреждения всем обеспечены, многих пациентов с подозрением на китайский вирус отправляют домой.

"Параллельно нашего пациента перевели из 5-й больницы в отделение, где даже нет постельного белья. Параллельно пациенту выписывают списки на медикаменты – от шприца и ваты до антибиотика, и он ухаживает за лежачим больным в отделении сам! Параллельно в пятой (третьей) ждут ПЦР от 5-7 дней", – рассказала Ножевникова.

Волонтер привела в пример девушку, которая пришла просить помощи устроить своего дядю (пневмония, диабет, ишемия) в любую больницу. Скорая его не взяла из-за отсутствия мест, заявив: "А вы еще не настолько тяжелый".

"Вопрос к департаменту здравоохранения. Вы реально думаете, что всех этих людей вам удастся скрыть? Надеюсь, вас всех отдадут под суд за ваши действия. Будь вы все прокляты..", – гневно обратилась Ножевникова к властям.

По состоянию на понедельник, 5 октября, на территории Одесской области зафиксировано 190 новых случаев заражения (сутками ранее было 160 заболевших, 2 октября – 280 больных, а 1 октября – 260).

Всего с начала эпидемии в регионе заразились 14729 человек, умерли 218, выздоровели 2555 пациентов.

За последние сутки в Одесской области не зафиксировано детальных случаев, но также нет данных о выздоровевших.

На данный момент болеют вирусом 11 956 человек.

Также мы сообщали, что в Украине практически ни одна область не готова к ослаблению карантина.

Такую информацию обнародовали на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Напомнить, центр китайской заразы нашли в школе под Одессой: детей и учителей срочно отправили на карантин.

Как сообщала Politeka, китайский вирус наносит новый удар по Одесской области, школы закрываются одна за другой: "почти 1500 детей..."

Также Politeka писала, что новый очаг заражения вирусом обнаружен под Одессой, под угрозой дети: детали экстренного решения.