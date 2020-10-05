На прошлой неделе в Одесской области пропали 21 ребенок

Как передает Politeka.net, именно столько заявлений о пропажах несовершеннолетних было подано в правоохранительные органы за период с 28 сентября по 4 октября текущего года, сообщает пресс-служба регионального ГУНП.

В полиции указали, что 19 детей были возвращены родителям, поиски еще двух продолжаются на данный момент.

Кроме того, за этот период зафиксировано 22 несчастный случай с детьми.

33 человека были привлечены к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей.

«От противоправных действий пострадало 8 детей, среди правонарушений - телесные травмы, изнасилование, ограбление, мошенничество и прочее», - рассказали в полиции.

Ранее мы писали, что в Одесской области с каждым днем выявляют новые случаи заражения китайским вирусом среди школьников.

Если в начале сентября регистрировались единичные случаи среди детей, то сейчас эта цифра достигает 30 ежедневно.

По словам главного санитарного врача области Виталия Гончарова, с начала учебного года вирусной инфекцией заболели почти сто школьников и 148 учителей.

«Сегодня у нас 90 классов на самоизоляции, ковид был подтвержден у 99 учеников, 16 учреждений образования работают дистанционно. При этом нужно отметить, что в основном инфицирование детей происходит в домашних условиях, а не в школах, дети меньше подвержены заражению, чем взрослые», — рассказал медик.

Напомним, что на Одесчине исчезли 16 детей, полиция сообщила детали: что известно

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