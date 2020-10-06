В Одессе женщина нашла способ, как обходить карантинные запреты в общественном транспорте

Быстрый рост количества заболевших китайской инфекцией в Одессе стал поводом к тому, что пассажиров в транспорте можно перевозить только в масках и на сидячих местах. Теперь многим людям приходиться часами стоять в очереди на остановках.

Однако одна одесситка нашла простой способ, как заходить в трамвай, минуя огромную очередь. Соответствующее фото разместили очевидцы в местном телеграм-канале, передает Politeka.net

Женщина попросту захватила с собой собственный стул, который снял для нее проблему с запретом перевозки стоящих пассажиров. И ехать комфортно, и нарушений нет.

Ранее мы сообщали, что в Одессе сложилась критическая ситуация с больницами, где принимают зараженных китайским вирусом.

В то время пока власти города заявляют о том, что в одесских больницах всё хорошо, места есть и медучреждения всем обеспечены, многих пациентов с подозрением на китайский вирус отправляют домой.

«Больницы №3 и №5 заполнились, закрылись и не принимают пациентов, Еврейская - открыта, отделение на 30 койко-мест, которое заполнилось за один день. 10-я не принимает пациентов, просто "скорые" приезжают и уезжают, - сообщила волонтер Катерина Ножевникова.

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