В Одессе полиция ведет поиски 17-летней девушки, которая пропала поздним вечером
Подробности сообщили в региональном управлении Нацполиции в Одесской области, передает Politeka.net
Известно, что София Заренко, 2003 года рождения, вчера поздно вечером 5 октября, вышла из дома и с тех пор о ней нет никаких известий.
Приметы пропавшей: рост 170 см, худощавая. Была одета в черный свитер, бежевые брюки, белые кроссовки.
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В полиции отметили, что при себе девушка имела черный рюкзак и поясную розовую сумку-бананку.
«Всех, кто что-либо знает о том, где может находиться пропавшая София Заренко, просят звонить в Шевченковское ОП по телефону (048) 779-49-67 или на спецлинию «102», - говорится в сообщении.
До этого мы сообщали, что на прошлой неделе в Одесской области пропали 21 ребенок.
Именно столько заявлений о пропажах несовершеннолетних было подано в правоохранительные органы за период с 28 сентября по 4 октября текущего года.
В полиции указали, что 19 детей были возвращены родителям, поиски еще двух продолжаются на данный момент.
Кроме того, за этот период зафиксировано 22 несчастный случай с детьми.
33 человека были привлечены к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей.
«От противоправных действий пострадало 8 детей, среди правонарушений - телесные травмы, изнасилование, ограбление, мошенничество и прочее», - рассказали в полиции.
Напомним, что на Одесчине исчезли 16 детей, полиция сообщила детали: что известно
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