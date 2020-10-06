За сутки от китайской инфекции скончались восемь жителей Одесской области

Тревожную информацию сообщили в СНБО, передает Politeka.net

По состоянию на вторник, 6 октября, в одесском регионе зафиксировано 292 новых случая заражения (сутками ранее было 190 заболевших, 4 октября – 160 больных, а 3 октября – 280).

Всего с начала эпидемии в регионе заразились 15021 человек, умерли 226, выздоровели 2558 пациентов, 12237 болеют на данный момент и у 16513 подозревают коронавирус. За минувшие сутки 8 зараженных не справились с недугом и скончались от осложнений, вызванных вирусом.

В тоже время, волонтеры сообщили, что в одесских больницах закончились места для больных Covid-19, а для их лечения нет даже ваты.

«Больницы №3 и №5 заполнились, закрылись и не принимают пациентов, Еврейская - открыта, отделение на 30 койко-мест, которое заполнилось за один день. 10-я не принимает пациентов, просто "скорые" приезжают и уезжают, - рассказала местным СМИ волонтер Катерина Ножевникова.

При этом в департаменте здравоохранения уверяют, что почти еженедельно в больницах разворачивают дополнительные "ковидные" отделения. Но из-за того, что результаты ПЦР-тестов иногда приходится ждать несколько дней, медики просто не успевают размещать всех пациентов. То есть переводить тех, у кого не подтвердился коронавирус, в другие медучреждения.

Напомнить, в Одессе больницы переполнены зараженными, многих отправляют домой: "Вы не настолько тяжелый"

Как сообщала Politeka, китайский вирус наносит новый удар по Одесской области, школы закрываются одна за другой: "почти 1500 детей..."

Также Politeka писала, что новый очаг заражения вирусом обнаружен под Одессой, под угрозой дети: детали экстренного решения.