В Одессу доставили тяжело раненых военных из зоны проведения ООС на Донбассе

Как сообщил известный волонтер Андрей Танцюра, двух бойцов привезли поездом. У одного из них огнестрельное проникающее ранение ноги и сейчас парень помещен в реанимационное отделение военного госпиталя, передает Politeka.net.

«Саша родом из Мариуполя, отсюда и позывной Марик. Перед войной даже представить себе не мог, что окажется на войне одним из первых, попав добровольцем в "Черный корпус" , ныне "Азов". Парень побывал в первых рядах на передовой в горячих точках до середины 2016-го. Был демобилизован и, побыв на гражданке полгода, не смог быть в стороне и вернулся на войну, - написал у себя в Фейсбук Андрей Танцюра.

Волонтер сообщил, что сейчас открыт сбор средств на его лечение, также необходимы противопролежневые матрасы.

Врачи попросили помочь с приобретением двух таких матрасов, стоимостью порядка 4400 грн и 2200 гривен каждый.

«Если есть желание помочь деньгами на приобретение лекарств, то можно присылать на карту:

Приватбанк 5168 7551 1265 2942 Танцюра А.В.

Монобанк 4441 1144 4848 1885 Танцюра А.В.

Для перечислений из-за рубежа:

Western Union or Money Gram

Tantsiura Andrii

Odessa, Ukraine

6500», - добавил Танцюра.

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