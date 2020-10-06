В Одессе вооруженные люди напали на таксиста и похитили его вместе с автомобилем

Как передает Politeka.net, подробности сообщили в пресс-службе ГУНП в Одессой области (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Инцидент случился на днях в Киевском районе города.

Как стало известно, водитель такси забрал двух пассажиров и повез их за город. По пути, на трассе Одесса-Черноморск, один из них навел на таксиста пистолет и потребовал отдать телефон и деньги, а затем и автомобиль.

Далее, после того как водитель согласился на условия, отдал им документы, ключи от авто и пересел на заднее сидение, похитителям оказалось этого – они потребовали еще 2 000 долларов у водителя за возвращение машины в течение двух недель.

Тем временем, встревоженные пропажей таксиста родственники обратились в полицию, так как мужчина перестал выходить с ними на связь.

Копам удалось его разыскать, а также его автомобиль. Кроме того, были задержаны подозреваемые в преступлении. Ими оказалась - 20-летний одессит и 22-летний житель области. Все уже ранее были судимы за грабеж.

Обоим нападавшим предъявлены обвинения по статьям о разбое, незаконном завладении транспортным средством, вымогательстве и незаконном лишении свободы или похищении человека (ч.2 ст.187, ч.3 ст.289, ч. 2 ст.189, ч.2 ст.146 УК Украины).

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