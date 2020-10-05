На границе в Одесской области силовики задержали банду иностранцев, которая похитила из банкоматов крупную сумму денег

Подробности сообщили в прес-службе регионального управления Нацполиции, передает Politeka.net

В состав преступной группировки входили пять иностранцев, все они граждане Молдовы и ранее уже были судимы. Мужчины грабили банкоматы в Одесской, Черкасской, Ровенской, Черниговской, Житомирской и Полтавской областях.

По информации ведомства, преступники выбирали удаленные населенные пункты и объекты, где были установлены банкоматы. Сначала они выясняли расписание работы учреждений, информацию об охране, сигнализации и составляли план действий. Все преступления совершали ночью: взламывали защитные двери и решетки банкомата, вынимали кассеты с деньгами и исчезали.

Задержали похитителей вблизи населенного пункта Удобное Одесской области в тот момент, когда они пытались пересечь украинскую границу на легковом автомобиле. На помощь пограничникам пришли бойцы спецподразделения КОРД и правоохранители.

Во время обысков автомобиля были обнаружили вещественные доказательства в "ассортименте": пакеты с ювелирными изделиями, мобильные телефоны, планшетный компьютер, аккумуляторы к мобильным телефонам, резиновые перчатки, банковские чеки.

В полиции отметили, что уже открыли уголовное производство по ч. 5 статьи 185 "Кража". Злоумышленникам грозит от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Им избрали меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения по 650 тыс. гривен залога.

До этого мы сообщали, что патрульные полицейские из Одессы скрутили свою коллегу и надели на нее наручники.

Инцидент случился на прошлой неделе в одном из районов Одессы.

Как рассказали очевидцы, соседи по коммуналке не пускали девушку-патрульную в квартиру. Она не стала с ними церемониться и попыталась проникнуть в жилище разбив окно, а затем взяла топор и вырубила двери. Соседи вызвали полицейских.

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