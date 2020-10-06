В Одессе на поселке Котовского огромный тополь упал прямо на автомобильную парковку

Происшествие случилось рано утром во дворе дома на улице Марсельская, 25.

Кадры с места ЧП размещают очевидцы в местных телеграм-каналах, передает Politeka.net.

Причиной падения дерева стал порывистый ветер.

По предварительным данным, разбиты по меньшей мере шесть автомобилей. В результате происшествия никто не пострадал.

А тем временем синоптики сообщили, что во вторник и среду 6 и 7 октября в Одессе будет держаться пасмурная погода, синоптики обещают местами кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, 5-7 метров в секунду. Ночью похолодает до 12-17 °С, днем температура поднимется около 21-26 °С.

В четверг, 8 октября, на город надвинется дождевой фронт. По данным синоптиков, дождь будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабнет. Ветер сменных направлений, 3-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 17-18 °С, днем — 19-22 °С.

Не так давно мы сообщали, что огромная ветка рухнула прямо на детскую площадку во дворе многоэтажного дома на улице Малиновского, 45.

Как рассказали очевидцы, в этот момент там играла ребятня, и только чудом никто из них не пострадал.

Напомним, что мощное дерево рухнуло в центре Одессы, пострадали жильцы: кадры происходящего

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