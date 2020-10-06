Во вторник, 6 октября, в Одессе резко ухудшиться погода, ожидается шквальный ветер
Как передает Politeka.net, об этом предупредили синоптики Укргидрометцентра.
Метеорологи отметили, что сильные порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду на протяжении всего дня, как в Одессе, так и на территории области.
Такие погодные условия считаются потенциально небезопасными для граждан, поэтому одесситам следует придерживаться некоторых рекомендаций.
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Во время разгула стихии необходимо держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и линий электропередачи. Вблизи больших деревьев не стоит парковать автотранспорт. В случае очень сильного ветра необходимо укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии. В жилом помещении следует закрыть все окна, забрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.
Ранее мы уже сообщали, что в Одессе из-за порывов ветра рухнул крупный тополь прямо на парковку с автомобилями.
ЧП случилось рано утром, 6 октября, во дворе дома на улице Марсельская, 25.
По предварительным данным, разбиты по меньшей мере шесть автомобилей. В результате происшествия никто не пострадал.
Также мы сообщали, что огромная ветка упала прямо на детскую площадку во дворе многоэтажного дома на улице Малиновского, 45.
Как рассказали очевидцы, в этот момент там играла ребятня, и только чудом никто из них не пострадал.
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