Во вторник, 6 октября, в Одессе резко ухудшиться погода, ожидается шквальный ветер

Как передает Politeka.net, об этом предупредили синоптики Укргидрометцентра.

Метеорологи отметили, что сильные порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду на протяжении всего дня, как в Одессе, так и на территории области.

Такие погодные условия считаются потенциально небезопасными для граждан, поэтому одесситам следует придерживаться некоторых рекомендаций.

Во время разгула стихии необходимо держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и линий электропередачи. Вблизи больших деревьев не стоит парковать автотранспорт. В случае очень сильного ветра необходимо укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии. В жилом помещении следует закрыть все окна, забрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

Ранее мы уже сообщали, что в Одессе из-за порывов ветра рухнул крупный тополь прямо на парковку с автомобилями.

ЧП случилось рано утром, 6 октября, во дворе дома на улице Марсельская, 25.

По предварительным данным, разбиты по меньшей мере шесть автомобилей. В результате происшествия никто не пострадал.

Также мы сообщали, что огромная ветка упала прямо на детскую площадку во дворе многоэтажного дома на улице Малиновского, 45.

Как рассказали очевидцы, в этот момент там играла ребятня, и только чудом никто из них не пострадал.

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