Неравнодушные одесситы пришли на помощь собаке, которую хозяева заперли в автомобиле на целый день

Инцидент зафиксировали 5 октября, в Воронцовском переулке, что в самом центре Одессы, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как рассказали зоозащитники, утром бдительные прохожие заметили, как в закрытом автомобиле находилась собака породы Хаски.  В течении дня животное так и продолжало сидеть в машине, поэтому вечером одесситы позвали волонтер, а те, в свою очередь вызвали правоохранителей. После этого копы разбили боковое стекло и вызволили бедолагу из автомобиля.

Зоозащитники отвезли собаку в ветеринарную клинику, потому что животное было сильно истощено.

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До этого мы сообщали, под Одессой мужчина, чувствуя свою безнаказанность, собственноручно расстрелял 5 собак.

Инцидент случился в селе Доброалександровка Одесской области.

По словам зоозащитников, жесткое убийство - это дело рук депутат от «Аграрной партии» Кишенко Владимира. Сейчас он баллотируется на предстоящих выборах. Общественники отметили, что живодер занимается убийство не в первый раз.

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