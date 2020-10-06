Мрачные тучи надвинутся на Одессу и в городе польет дождь

ОБ этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

Если верить прогнозам синоптиков, в среду, 7 октября, весь день в Одессе будет пасмурная погода. Утренний дождь днем ослабнет и еще до наступления вечера закончится.

Ветер обещают юго-восточный, 9-14 метров в секунду.

Температура ночью составит 16-18 °С, днем ​​20-22 °С.

По Одесской области также прогнозируется дождливая погода.

Днем облачно с прояснениями. Местами дождь, гроза.

Ветер юго-восточный, 9-14 метров в секунду.

Температура ночью 13-18 °С, днем ​​20-25 °С.

На автодорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.

Ранее мы уже сообщали, что в Одессе из-за порывов ветра рухнул крупный тополь прямо на парковку с автомобилями.

ЧП случилось рано утром, 6 октября, во дворе дома на улице Марсельская, 25.

По предварительным данным, разбиты по меньшей мере шесть автомобилей. В результате происшествия никто не пострадал.

Также мы сообщали, что огромная ветка упала прямо на детскую площадку во дворе многоэтажного дома на улице Малиновского, 45.

Как рассказали очевидцы, в этот момент там играла ребятня, и только чудом никто из них не пострадал.

До этого синоптики предупреждали, что в Одессе резко ухудшиться погода, ожидается шквальный ветер.

Метеорологи отмечали, что сильные порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду на протяжении всего дня, как в Одессе, так и на территории области.

Напомним, что непогода полностью поглотит Одессу: синоптики выдали неутешительный прогноз

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