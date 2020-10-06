В Херсоне задержали водителя маршрутки, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полции области.

Так, по данным правоохранителей, около часа дня они получили сообщение о нетрезвом водителе маршрутки, который едет в направлении Таврического микрорайона.

Патрульные остановили транспортное средство и увидели, что в салоне находятся пассажиры, а водитель действительно находится в состоянии алкогольного опьянения.

Сам водитель объяснил эту ситуацию тем, что он выпил бутылку пива, потому что на улице было жарко. При этом водитель отказался проходить тест на содержание алкоголя в крови - ни на месте, ни в медицинском учреждении.

Правоохранители отмечают, что водитель садится за руль в нетрезвом состоянии уже не впервые. Ранее на 58-летнего жителя Херсона уже составляли административный протокол за езду в состоянии алкогольного опьянения.

Маршрутное такси передали трезвому водителю, который прибыл на место.

"На 58-летнего херсонца патрульные составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КУоАП. Транспортное средство передали трезвому водителю", - говорится в сообщении полиции.

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