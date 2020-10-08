В Одесской области сгорел снегоуборочный поезд

Подробности ночного ЧП рассказали в пресс-службе регионального управления ГСЧС, передает Politeka.net.

По информации спасателей, снегоуборочный поезд сгорел ночью на тупиковом пути Белгород-Днестровской железнодорожной станции.

Сигнал о пожаре поступило в Службу спасения 8 октября в 00:43.

Как выяснилось, пламя охватило снегоуборочную машину ПЧ-4 СДПГ (Путевая машина для уборки со станционных путей и стрелочных переводов снега и мусора и для транспортировки их к месту разгрузки).

Прибывшие спасатели ликвидировали пожар в течение 45 минут на площади 30 квадратных метров.

В результате огонь уничтожил в кабине снегоуборочного поезда имущество и оборудование. Обошлось без пострадавших. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

До этого мы сообщали, что огонь охватил электричку Одесской железной дороги. ЧП произошло 31 мая на перегоне между станциями Помошная и Новоукраинка. К тушению привлекался пожарный поезд.

К счастью, во время пожара никто не пострадал. Однако полностью сгорел головной вагон электропоезда ЭР9П-362, приписанного к Одесской железной дороге.

Электропоезд был построен в далеком 1975 году на Рижском вагоностроительном заводе и эксплуатируется уже 45 лет. Он был приписан к депо электричек на станции Одесса-Застава, но обычно обслуживает рейсы в Кировоградской области и обслуживается в локомотивом депо в Знаменке.

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