В Одесской области сгорел снегоуборочный поезд
Подробности ночного ЧП рассказали в пресс-службе регионального управления ГСЧС, передает Politeka.net.
По информации спасателей, снегоуборочный поезд сгорел ночью на тупиковом пути Белгород-Днестровской железнодорожной станции.
Сигнал о пожаре поступило в Службу спасения 8 октября в 00:43.
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Как выяснилось, пламя охватило снегоуборочную машину ПЧ-4 СДПГ (Путевая машина для уборки со станционных путей и стрелочных переводов снега и мусора и для транспортировки их к месту разгрузки).
Прибывшие спасатели ликвидировали пожар в течение 45 минут на площади 30 квадратных метров.
В результате огонь уничтожил в кабине снегоуборочного поезда имущество и оборудование. Обошлось без пострадавших. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.
До этого мы сообщали, что огонь охватил электричку Одесской железной дороги. ЧП произошло 31 мая на перегоне между станциями Помошная и Новоукраинка. К тушению привлекался пожарный поезд.
К счастью, во время пожара никто не пострадал. Однако полностью сгорел головной вагон электропоезда ЭР9П-362, приписанного к Одесской железной дороге.
Электропоезд был построен в далеком 1975 году на Рижском вагоностроительном заводе и эксплуатируется уже 45 лет. Он был приписан к депо электричек на станции Одесса-Застава, но обычно обслуживает рейсы в Кировоградской области и обслуживается в локомотивом депо в Знаменке.
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