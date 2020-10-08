На украинской границе одесские пограничники обнаружили подводную лодку, которая использовалась для контрабанды

Как передает Politeka.net, подробности рассказали в пресс-центре Госпогранслужбы (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По информации ведомства, пограничники Подольского отряда нашли необычное плавсредство под водой на глубине 30 метров вблизи границы с Молдовой.

Покрытая ржавчиной "Yellow Submarine" кустарного производства по форме конструкции напоминает лодку.

«Она имеет отсеки, которые закрываются герметично. По периметру "субмарина" оборудована баллонами со сжатым воздухом, с помощью которых конструкция могла занять стабильное положение для перемещения под водой. На борту были мешки с песком, чтобы еще лучше погружаться под воду, – рассказали в госпогранслужбе.

И хотя на борту не было груза, а поблизости – владельцев, есть подозорение, что эта подводная лодка использовалась для доставки контрабанды.

Ранее мы сообщали, на украинской границе задержали любителя Россиии и СССР, который вез в Одесскую область портреты Путина, валюту и различный советский хлам.

На пункте пропуска «Старокозачье» на границе Одесской области и Молдовы во время проверки пограничники обратили внимание на нервное поведение водителя. Когда же решили обыскать его машину, то там было на что посмотреть.

Как оказалось, гражданин Украины вез на родину красные флажки с гербом СССР, наклейки с изображением флага ВМФ СССР, медали с портретом Жукова, портреты Путина, изображения российской военной техники. Рядом лежал пакет с крупной суммой в рублях.

Напомним, что иностранцы устроили переполох на украинской границе, фото: "Пограничники сразу начали..."

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