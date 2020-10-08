На одном из пляжей Одессы отдыхающие наблюдали невероятную картину – стая дельфинов подплыла близко к берегу и решила поиграть с людьми

Морские животное не боялись никого. Позитивное видео обнародовали очевидцы в телеграм-канале, передает Politeka.net (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)

Они утверждают, что оно было сделано 5 октября на Чкаловском пляже.

На видеозаписи видно, как несколько достаточно крупных дельфинов заплыли прямо в толпу отдыхающих и начали брызгать в них водой и играть, а также ловить рыбу. Животные с удовольствием шли прямо в руки к людям.

Очевидцы были просто в восторге. Они схватили телефоны в руки, кинулись в море, чтобы запечатлеть столь невероятное зрелище.

«Это чудеса», - говорят они.

Ранее мы сообщали, что в дельфинарии Одессы произошло пополнение – родился дельфиненок.

Сотрудники рассказали, что детеныш чувствует себя хорошо и всё время плавает рядом со своей мамой Крохой, которая окружила дельфиненка заботой и любовью и не отплывает от него ни на минуту. Другие дельфины с интересом знакомятся с новым членом семейства.

Имя дельфиненку пока не дали.

Также стало известно, что это уже 33-й малыш в сети дельфинариев «Немо».

Очевидцы утверждают, что видео сделано 5 октября, верите? Gepostet von Саша Юрченко am Donnerstag, 8. Oktober 2020

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