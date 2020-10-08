На одном из пляжей Одессы отдыхающие наблюдали невероятную картину – стая дельфинов подплыла близко к берегу и решила поиграть с людьми
Морские животное не боялись никого. Позитивное видео обнародовали очевидцы в телеграм-канале, передает Politeka.net (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)
Они утверждают, что оно было сделано 5 октября на Чкаловском пляже.
На видеозаписи видно, как несколько достаточно крупных дельфинов заплыли прямо в толпу отдыхающих и начали брызгать в них водой и играть, а также ловить рыбу. Животные с удовольствием шли прямо в руки к людям.
Волочкова окончательно потеряла стыд, появившись перед публикой в трусах: "Мне даже повод не нужен"
Пышногрудая "невеста" Харламова разбередила фантазии глубокой зоной декольте: "Все приклеенное отвалится"
Карантин в разгаре, введены новые ограничения для украинцев: "С полуночи 7 октября...."
37-летний Комаров из "Світ навиворіт" ошеломил заявлением из больницы: "Жалею, что..."
Очевидцы были просто в восторге. Они схватили телефоны в руки, кинулись в море, чтобы запечатлеть столь невероятное зрелище.
«Это чудеса», - говорят они.
Ранее мы сообщали, что в дельфинарии Одессы произошло пополнение – родился дельфиненок.
Сотрудники рассказали, что детеныш чувствует себя хорошо и всё время плавает рядом со своей мамой Крохой, которая окружила дельфиненка заботой и любовью и не отплывает от него ни на минуту. Другие дельфины с интересом знакомятся с новым членом семейства.
Имя дельфиненку пока не дали.
Также стало известно, что это уже 33-й малыш в сети дельфинариев «Немо».
Напомним, что мертвых дельфинов выбрасывает один за другим на одесское побережье: трагическое видео
А еще Politeka писала, что отдыхающих напугали огромные медузы на пляжах Одессы, видео
Также Politeka сообщала, что мертвых дельфинов стало выбрасывать на одесское побережье: видео облетело сеть