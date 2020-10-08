Под Одессой самолет ВСУ очень низко пролетел над землей
Его удалось заснять очевидцам в селе Нерубайском, которое находится в нескольких километрах от Одессы. Видео разместил местным телеграм-канал "Одесса INFO", передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
Военный самолёт ✈️ над 📍Нерубайским очень низко пролетел, прям над землёй. Главное, чтобы Харьковская трагедия не повторилась🙏🏻», - говорится в подписи к видео.
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Ранее мы писали, что на территорию Одессы прибыл эсминец противовоздушной обороны Королевских военно-морских сил Великобритании HMS Dragon D35.
Корабль ошвартовался в 16-м причале морского вокзала.
Следует отметить, что в открытом море британский корабль встретил катер ВМС Украины "Старобельск".
Британский "Дракон" посетил город после патрулирования в составе многонациональной эскадры, которая действует у побережья Сирии. "Дракон" осуществлял патрулирование в течение трех недель. Задание он выполнял вместе с десантным кораблем HMS Albion L14.
Следует отметить, что "Дракон" оказался в регионе впервые. В акваторию Черного моря он вошел 4 октября.
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