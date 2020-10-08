В Одессе 15-летний школьник ударил ножом в живот своего сверстника

Конфликт между подростками разгорелся на футбольном поле вечером, 6 октября, передает Politeka.net со ссылкой на информацию ГУ Нацполиции в Одесской области.

Как рассказали в полиции, ммежду двумя 15-летними парнями возникла словесная перепалка, в ходе которой один из них применил вещество слезоточивого действия, а другой в ответ ударил противника ножом в живот. Мальчика увезли в больницу. У него проникающее ножевое ранение передней брюшной стенки и левой паховой области. Сейчас состояние удовлетворительное.

Вскоре в соцсетях появилась запись с места происшествия.

На кадрах можно увидеть группу людей, которые устроили словесные разборки. Также можно увидеть машину скорой помощи и полицейских.

Примечательно, что некоторые взрослые оправдывают поступок малолетнего хулигана и говорят, что «оппонент сам нарвался». Также они не видят ничего плохо в том, что несовершеннолетние носят с собой холодное оружие.

«Он договорился, если будет много говорить, то еще нарвется, а он таки много говорит, хамит старшим», - рассказал один из присутствующих мужчин.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области ученик-старшекласскник пытался себя зарезать прямо в школе.

По словам правоохранителей, во время занятий 15-летний ученик вышел из класса и в школьном коридоре нанес себе телесные повреждения в виде ножевого ранения шеи.

К счастью, попытка самоубийства была неудачной, школьника вовремя заметили, оказали первую помощь и отправили в больницу. Врачи говорят, что угрозы для жизни пострадавшего нет.

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