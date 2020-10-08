В Одессе образовалось черное озеро из нефтепродуктов

Об экологическом ЧП сообщает местное издание « Общественный прибой ».

Так, на днях, в районе автобазы цементного завода по ул. Хуторская 68, автомобиль с автоцистерной осуществлял слив загрязненных нефтепродуктами вод прямо на землю.

«Машина находилась на территории автобазы, а сливной шланг автоцистерны был вставлен в отверстие через забор, из которого отходы сливались в грунт. Жидкость с нефтепродуктами стекала вдоль грунтовой дороги в поле, где образовалось черное озеро с запахом и цветом нефтепродуктов», - говорится в сообщении.

В тоже время сотрудники экоинспекции сообщили, что автоцистерна приехала из порта Черноморск. Получателем отходов является компания ООО «Укрэкопром».

Также они поведали, что такие сливы проходили регулярно и на протяжении длительного времени.

Сейчас экологи отобрали образцы загрязнённого грунта и воды для расчета суммы ущерба. Решается вопрос о возбуждении уголовного производства по ст. 239 «Загрязнение или порча земель» УКУ.

Не так давно мы писали, что в Одесской области зафиксировали массовый мор рыбы.

Дохлую рыбу обнаружили на лимане Малый Сасык в национальном природном парке «Тузловские лиманы».

Катастрофическую ситуацию Русев связывает с отсутствием водообмена между Тузловские лиманами и Черным морем.

"Сотрудники нацпарка обнаружили водоемы, где начала гибнуть рыба. Пока нашли несколько десятков рыб, обследуют дальше почти высохшие водоемы на отдельных участках», -рассказал эколог.

Напомним, что склон обвалился в курортной части Одессы: видео с места происшествия

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