Что обещаю синоптики в пятницу?

Грозовые дожди обойдут стороной Одессу, но захватят область

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

Согласно прогнозу синоптиков, в городе на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.

Ветер подует восточный, 7-12 метров в секунду

Температура ночью составит 16-18 градусов, днем ​​столбики термометров поднимутся до +23 градусов.

По Одесской области пронесется непогода.

Метеорологи прогнозируют облачность с прояснениями. Местами дождь, гроза.

Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, 7-12 метров в секунду.

Температура ночью 13-18 градусов, днем ​​19-24.

Водителей предупреждают быть осторожными на дорогах из-за ночного и утреннего тумана, видимость 200-500 м.

Ранее мы сообщали, на одном из пляжей Одессы отдыхающие наблюдали невероятную картину – стая дельфинов подплыла близко к берегу и решила поиграть с людьми.

Морские животное не боялись никого. Очевидцы утверждают что кадры были сделаны, 5 октября, на Чкаловском пляже.

Также мы сообщали, что в дельфинарии Одессы произошло пополнение – родился дельфиненок.

Напомним, что непогода полностью поглотит Одессу: синоптики выдали неутешительный прогноз

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