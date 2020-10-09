Грозовые дожди обойдут стороной Одессу, но захватят область
Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net
Согласно прогнозу синоптиков, в городе на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
Ветер подует восточный, 7-12 метров в секунду
Температура ночью составит 16-18 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +23 градусов.
По Одесской области пронесется непогода.
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Метеорологи прогнозируют облачность с прояснениями. Местами дождь, гроза.
Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, 7-12 метров в секунду.
Температура ночью 13-18 градусов, днем 19-24.
Водителей предупреждают быть осторожными на дорогах из-за ночного и утреннего тумана, видимость 200-500 м.
Ранее мы сообщали, на одном из пляжей Одессы отдыхающие наблюдали невероятную картину – стая дельфинов подплыла близко к берегу и решила поиграть с людьми.
Морские животное не боялись никого. Очевидцы утверждают что кадры были сделаны, 5 октября, на Чкаловском пляже.
Также мы сообщали, что в дельфинарии Одессы произошло пополнение – родился дельфиненок.
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