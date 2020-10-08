Неравнодушные одесситы забили тревогу, когда увидели полуторагодовалого ребенка, который бегал босиком по проезжей части
Как передает Politeka.net, подробности рассказали в пресс-службе патрульной полиции в Одесской области.
Прохожие обратили внимание, что мылыш бегает в грязной одежде и без обуви по дороге на улице Лиманной. При этом ребенок был без сопровождения взрослых. О нем они сообщили в полицию.
Как выглядели первые мужья Фреймут, Бузовой, Лободы и других знаменитостей: личные фото экс-пар
Волочкова окончательно потеряла стыд, появившись перед публикой в трусах: "Мне даже повод не нужен"
"Я была не одна": любовница Тарзана решила добить Наташу Королеву новой порцией откровений
"Должны платить 25 тысяч гривен": с украинцев сдерут налог по новым правилам, что нужно знать
Прибывшие на место копы застали плачущего мальчика на вид около полтора года.
Стражи порядка опросили местных жителей, которые указали им на дом, где живет мальчуган. Вскоре они обнаружили горе-мать.
В беседе с патрульными она объяснила, что положила сына спать и уснула сама. Как ребенок вышел из дома на улицу - она не слышала.
Инспекторы вызвали на место ювеналов и службу по делам детей, для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Не так давно мы сообщали, по проезжей части в Одессе разгуливала пьяная женщина с младенцем.
Нетрезвая женщина была замечена на улице Академика Королева. Она ходила по проезжей части с 4-месячным ребенком в коляске.
Патрульные поинтересовались, куда она направляется, а в ответ стражи порядка услышали брань с нецензурными выражениями. Кроме того, мамаша вела себя агрессивно и бросалась в драку, от нее исходит резкий запах алкоголя.
Патрульные установили личность гражданки, связались с ее подругой и попросили немедленно приехать. Поэтому ребенка передали подруге.
Напомним, что горе-мать бросила 3-летнего ребенка на произвол судьбы в Одессе: малыш нашел способ, как выжить
Как сообщала Politeka, одесситка с ребенком рассказала, что пришлось пережить, чтобы попасть в больницу: "Круги ада"
Также Politeka писала, что на Одесчине конфликт с преподавателем толкнул ученика на отчаянный шаг