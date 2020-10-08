Мамаша даже не заметила пропажи

Неравнодушные одесситы забили тревогу, когда увидели полуторагодовалого ребенка, который бегал босиком по проезжей части

Как передает Politeka.net, подробности рассказали в пресс-службе патрульной полиции в Одесской области.

Прохожие обратили внимание, что мылыш бегает в грязной одежде и без обуви по дороге на улице Лиманной. При этом ребенок был без сопровождения взрослых. О нем они сообщили в полицию.

Прибывшие на место копы застали плачущего мальчика на вид около полтора года.

Стражи порядка опросили местных жителей, которые указали им на дом, где живет мальчуган. Вскоре они обнаружили горе-мать.

В беседе с патрульными она объяснила, что положила сына спать и уснула сама. Как ребенок вышел из дома на улицу - она не слышала.

Инспекторы вызвали на место ювеналов и службу по делам детей, для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Не так давно мы сообщали, по проезжей части в Одессе разгуливала пьяная женщина с младенцем.

Нетрезвая женщина была замечена на улице Академика Королева. Она ходила по проезжей части с 4-месячным ребенком в коляске.

Патрульные поинтересовались, куда она направляется, а в ответ стражи порядка услышали брань с нецензурными выражениями. Кроме того, мамаша вела себя агрессивно и бросалась в драку, от нее исходит резкий запах алкоголя.

Патрульные установили личность гражданки, связались с ее подругой и попросили немедленно приехать. Поэтому ребенка передали подруге.

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