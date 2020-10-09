В сети показали, как в Одессе депутат трухановской партии «Доверяй делам» Андрей Кисловский подкупает избирателей прямо в автобусе

Соответствующее видео показали одесский журналисты издания « УСИ » (чтобы просмотреть, доскролльте странице до конца)

Андрей Кисловский, который является совладельцем дельфинария «Немо» просит пассажиров маршрутки проголосовать за него.

«Хочу вас попросить и сагитировать, чтобы вы за меня проголосовали, если пойдете на выборы. За меня и за партию, но за партию можно не голосовать, а за меня обязательно», — рассказывал пассажирам Андрей Кисловский.

По информации СМИ, в автобусе ехали социальные граждане для бесплатного посещения дельфинария.

«Найдете партию «Доверяй делам» и поставите птичку, а справа — фамилии кандидатов. Моя фамилия — Кисловский, и я иду под первым номером. Здесь надо поставить «01», — говорит он.

Уходя депутат не удержался и решил пошутить.

«Тяжело сейчас. Раньше можно было воровать – сейчас нельзя, - заявил с сарказмом Кисловский.

До этого мы писали, что другой одесский депутат от партии «Доверяй делам» подкупал избирателей медицинскими масками.

Причем ранее Левон Никогосян, который является директором КП «Одесфарм", продавал этиже маски по завышенной цене.

Напомним, что на выборах мэра Одессы зарегистрировали Саакашвили и Зеленского: кто еще будет бороться с Трухановым

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