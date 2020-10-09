Эпидемия китайского вируса продолжает наносить коварные удары по Одесской области

Так, стало известно о новой вспышке COVID-19, которую зафиксировали в доме-интернате для престарелых в Арцизском районе. Об этом в ходе брифинга сообщил главный санитарный врач региона Виталий Гончаров. передает Politeka.net

По слова медика, там заразились порядка 11 человек, из них 9 подопечных и два медицинских сотрудника. 8 больных госпитализировали. Болезнь протекает в легкой форме и средней тяжести.

Гончаров утверждает, что вероятным источником инфицирования для подопечных стала медсестра, которая заразилась накануне

«Уже установлены люди, которые контактировали с заболевшими. Их 87 человек. В течение 14 дней за ними будут наблюдать медики», -рассказал санитарный врч.

Напомним, что в Одесской области за последние сутки выявили рекордное количество инфицированных китайским вирусом.

Так, по состоянию на утро, 9 октября, в регионе зафиксировано 403 новых случая заражения. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии.

По данным карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 16107 человек. За прошедшие сутки от осложнений, вызванных вирусом скончались 2 пациента. Всего летальных случаев в области – 241. Вылечить от COVID-19 удалось 2561 инфицированных. Болеют на данный момент 13305.

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