Полиция объявила в розыск 15-летнего мальчика, который бесследно пропал в Одессе
Подросток сбежал от матери сегодня, в пятницу, 9 октября, и его местонахождение неизвестно. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиии в Одесской области, передает Politeka.net
«Хаджибеевским отделением полиции в г. Одессе разыскивается несовершеннолетний Мазур Дмитрий Андреевич, 2005 года рождения», - говорится в сообщении.
Приметы Димы: рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, глаза светлые, волосы русые.
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Когда сбежал, был одет в черную куртку с белыми полосками, темно-синие спортивные штаны.
«Если вам известно о местонахождении подростка, полиция просит сообщить эту информацию по телефону (048) 723-34-74 или 102.», - говорится в обращении полицейских.
До этого мы сообщали, что одесситы увидели полуторагодовалого ребенка, который бегал босиком по проезжей части.
Прохожие обратили внимание, что мылыш бегает в грязной одежде и без обуви по дороге на улице Лиманной. При этом ребенок был без сопровождения взрослых. О нем они сообщили в полицию.
Прибывшие на место копы застали плачущего мальчика на вид около полтора года.
Стражи порядка опросили местных жителей, которые указали им на дом, где живет мальчуган. Вскоре они обнаружили горе-мать.
В беседе с патрульными она объяснила, что положила сына спать и уснула сама. Как ребенок вышел из дома на улицу - она не слышала.
Инспекторы вызвали на место ювеналов и службу по делам детей, для выяснения всех обстоятельств происшествия.
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