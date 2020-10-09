Полиция объявила в розыск 15-летнего мальчика, который бесследно пропал в Одессе

Подросток сбежал от матери сегодня, в пятницу, 9 октября, и его местонахождение неизвестно. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиии в Одесской области, передает Politeka.net

«Хаджибеевским отделением полиции в г. Одессе разыскивается несовершеннолетний Мазур Дмитрий Андреевич, 2005 года рождения», - говорится в сообщении.

Приметы Димы: рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, глаза светлые, волосы русые.

Когда сбежал, был одет в черную куртку с белыми полосками, темно-синие спортивные штаны.

«Если вам известно о местонахождении подростка, полиция просит сообщить эту информацию по телефону (048) 723-34-74 или 102.», - говорится в обращении полицейских.

До этого мы сообщали, что одесситы увидели полуторагодовалого ребенка, который бегал босиком по проезжей части.

Прохожие обратили внимание, что мылыш бегает в грязной одежде и без обуви по дороге на улице Лиманной. При этом ребенок был без сопровождения взрослых. О нем они сообщили в полицию.

Прибывшие на место копы застали плачущего мальчика на вид около полтора года.

Стражи порядка опросили местных жителей, которые указали им на дом, где живет мальчуган. Вскоре они обнаружили горе-мать.

В беседе с патрульными она объяснила, что положила сына спать и уснула сама. Как ребенок вышел из дома на улицу - она не слышала.

Инспекторы вызвали на место ювеналов и службу по делам детей, для выяснения всех обстоятельств происшествия.

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