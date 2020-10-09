Эпидемия вируса, которая бушует на Одесчине, стала поводом к тому, что на самоизоляцию отправили 2,5 тысячи школьников и 159 сотрудников общеобразовательных заведений

Об этом в ходе брифинга доложил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров, передает Politeka.net

Медик утверждает, что заражение школьников коронавирусной инфекцией происходит, преимущественно, дома, от родственников, а не в стенах заведения.

Согласно отчету Гончарова, по состоянию на 9 октября в 130 учебных заведениях Одесской области, расположенных в пяти городах и 20 районах, COVID-19 заболели 97 учеников, а также 179 учителей и других работников школ.

На самоизоляции находятся 2528 учащихся и 159 сотрудников общеобразовательных заведений. При этом восемь учреждений образования перешли на дистанционное обучение в городах Подольске и Одессе, а также в Березовском, Беляевском, Захарьевском и Тарутинском районах. Суммарно там обучаются свыше трех тысяч школьников.

Что касается самой Одессы, то по словам Гончарова, здесь болеют 62 ученика в 52 школах и 55 сотрудников. На самоизоляции находятся 60 классов – это порядка 2 тысячи человек.

Кроме того известно, что на дистанционное обучение перешла одна частная школа.

Напомним, что в Одесской области за последние сутки выявили рекордное количество инфицированных китайским вирусом.

Так, по состоянию на утро, 9 октября, в регионе зафиксировано 403 новых случая заражения. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии.

По данным карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 16107 человек. За прошедшие сутки от осложнений, вызванных вирусом скончались 2 пациента. Всего летальных случаев в области – 241. Вылечить от COVID-19 удалось 2561 инфицированных. Болеют на данный момент 13305.

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