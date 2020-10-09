Интервал раз в час

В день местных выборов в Одессе будут курсировать дополнительные автобусы

Как сообщил официальный сайт города Одессы, дополнительные маршруты общественного транспорта будут ходить 25 октября с 07:30 до 20:00, передает Politeka.net

Их пустят к 12 участкам, которые расположены в Киевском и Суворовском районах города.

В Департаменте транспорта объяснили, что автобусы в первую очередь рассчитаны на одесситов, которые проживают на значительном расстоянии от избирательных участков.

К указанным ниже избирательным участкам запускают по одному автобусу. Интервал движения — раз в час.

• на участки № 511090 (ул. Репина) и № 511091 (ул. Шишкина, 46) . маршрут: ул. Шишкина, 46 (начало и конец маршрута): по ул. Шишкина, Люстдорфской дор., ул. Обильной, ул. Окружной, ул. Баштанной, ул. Куприна, ул. Шишкина;

на участки . маршрут: ул. Шишкина, 46 (начало и конец маршрута): по ул. Шишкина, Люстдорфской дор., ул. Обильной, ул. Окружной, ул. Баштанной, ул. Куприна, ул. Шишкина; • на участок № 511100 (ул. Дача Ковалевского, 120) , маршрут: по ул. Дача Ковалевского, ул. Ореховой (Мемориал 411-й береговой батареи), ул. Марии Демченко, ул. Белорусской, ул. Отважных, ул. Академика Вавилова, ул. Академика Вильямса, ул. Дача Ковалевского;

на участок , маршрут: по ул. Дача Ковалевского, ул. Ореховой (Мемориал 411-й береговой батареи), ул. Марии Демченко, ул. Белорусской, ул. Отважных, ул. Академика Вавилова, ул. Академика Вильямса, ул. Дача Ковалевского; • на участки №№ 511358, 511359 , маршрут: пл. Мичурина, 9 угол Балтской дороги: по Балтской дороге, ул. Долинской, ул. 7-й Пересыпской, 8-му Черноморскому пер., ул. Восьмого марта, Балтской дороге угол пл. Мичурина;

на участки , маршрут: пл. Мичурина, 9 угол Балтской дороги: по Балтской дороге, ул. Долинской, ул. 7-й Пересыпской, 8-му Черноморскому пер., ул. Восьмого марта, Балтской дороге угол пл. Мичурина; • на участок № 511363 , маршрут: ул. Шкодовая гора и ул. Известковая (первая конечная остановка): по ул. Известковой, ул. Республиканской, Хаджибейской дороге, Хаджибейской дороге, 34 (Одесская общеобразовательная школа № 127 I-III ступеней, вторая конечная остановка) и в обратном направлении;

на участок , маршрут: ул. Шкодовая гора и ул. Известковая (первая конечная остановка): по ул. Известковой, ул. Республиканской, Хаджибейской дороге, Хаджибейской дороге, 34 (Одесская общеобразовательная школа № 127 I-III ступеней, вторая конечная остановка) и в обратном направлении; • на участок № 511361, маршрут: - ул. 7-я Пересыпская - железнодорожный переезд (начало и конец маршрута): по ул. 7-й Пересыпской, 8-му Черноморскому пер., ул. Восьмого марта, ул. Локомотивной, ул. 7-й Пересыпской к железнодорожному переезду;

• на участки №№ 511349, 511350, 511352 (общеобразовательная школа № 125 I-III ступеней, ул. Круговая, 1) , маршрут: ул. Круговая, 1 (начало и конец маршрута) на ул. Хуторскую по ул. Известковой (ул. Известковая, 81), обратное направление - по ул. Известковой на ул. Хуторскую, ул. Круговую, 1;

на участки , маршрут: ул. Круговая, 1 (начало и конец маршрута) на ул. Хуторскую по ул. Известковой (ул. Известковая, 81), обратное направление - по ул. Известковой на ул. Хуторскую, ул. Круговую, 1; • на участки №№ 511366, 511371, маршрут: ул. Марсельская угол ул. Орловской: по ул. Марсельской на просп. Добровольского, ул. Академика Заболотного, ул. Луцкую, ул. Центральную, ул. Победы угол ул. Луцкой, обратное направление: по ул. Луцкой, ул. Победы, ул. Центральной, ул. Луцкой, ул. Академика Заболотного, просп. Добровольского, ул. Марсельской угол ул. Орловской.

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