На выходных в Одессе пойдет мелкий дождь, но при этом будет достаточно тепло
С новым прогнозом погоды на 10 и 11 октября жителей ознакомили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net
Если верить синоптикам, то в субботу в Одессе утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом. Утром и днем ожидается мелкий дождь, который закончится ближе к вечеру. Ветер восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 15-17 градусов тепла, днем 18-23 градусов.
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По Одессой области прогнозируется облачность с прояснениями. Местами небольшой дождь.
Ночью и утром местами туман.
Ветер восточный, 7-12 метров в секунду.
Температура ночью 12-17 градусов, днем 18-23 градусов.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
В воскресенье, 11 октября, по данным синоптиков, утро в Одессе будет безоблачным, однако погода изменится уже в середине дня и небо над городом покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду Температура ночью 10-15 градусов тепла, днем 20-25 градусов.
Ранее мы сообщали, зима в Украине обещает быть теплой, однако в некоторые дни ожидают заморозки.
Так, украинские синоптики зимой 2020-2021 года обещают теплую погоду с непродолжительными периодами морозов. По словам экспертов, сохранятся тенденции прошлых лет: сокращение продолжительности зимы и возможные ледяные дожди.
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