Что будет будет в субботу и воскресенье?

На выходных в Одессе пойдет мелкий дождь, но при этом будет достаточно тепло

С новым прогнозом погоды на 10 и 11 октября жителей ознакомили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

Если верить синоптикам, то в субботу в Одессе утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом. Утром и днем ожидается мелкий дождь, который закончится ближе к вечеру. Ветер восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 15-17 градусов тепла, днем ​​18-23 градусов.

По Одессой области прогнозируется облачность с прояснениями. Местами небольшой дождь.

Ночью и утром местами туман.

Ветер восточный, 7-12 метров в секунду.

Температура ночью 12-17 градусов, днем ​​18-23 градусов.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

В воскресенье, 11 октября, по данным синоптиков, утро в Одессе будет безоблачным, однако погода изменится уже в середине дня и небо над городом покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду Температура ночью 10-15 градусов тепла, днем ​​20-25 градусов.

Ранее мы сообщали, зима в Украине обещает быть теплой, однако в некоторые дни ожидают заморозки.

Так, украинские синоптики зимой 2020-2021 года обещают теплую погоду с непродолжительными периодами морозов. По словам экспертов, сохранятся тенденции прошлых лет: сокращение продолжительности зимы и возможные ледяные дожди.

Напомним, что непогода полностью поглотит Одессу: синоптики выдали неутешительный прогноз

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