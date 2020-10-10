Одесса угодила в оранжевую зону карантина

Как передает Politeka.net, такое решение приняли в пятницу, 9 октября, на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Новые ограничения вступают в силу с понедельника, 12 октября, и будут действовать 14 дней.

В частности, теперь в Одессе должны прекратить работу гостиницы, спортзалы и фитнес-клубы, а также учреждения культуры.

Кроме того, карантин ужесточили в Беляевке, Измаиле, Черноморске и Теплодаре. Также в оранжевую зону попали Березовский, Овидиопольский, Подольский и Татарбунарский районы Одесской области.

В желтой зоне оставили следующие места Одесской области: Балта, Белгород-Днестровский, Подольск и Южный, а также Арцизский, Балтский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Болградский, Великомихайловский, Захаровская, Ивановский, Измаильский, Кодымский, Лиманский, Любашевский, Николаевский, Окнянський, Раздельнянский, Савранский, Саратский, Тарутинский и Ширяевский районы.

В красную зону из Одесской области пока никто не попал.

В зеленой карантинной зоне будет находится по-прежнему Ананьевский район.

По состоянию на утро 11 октября, в Одесском регионе зафиксировано 338 новых случая заражения.

По данным карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 16445 человек. За прошедшие сутки от осложнений, вызванных вирусом скончались 8 пациентов. Всего летальных случаев в области – 249. Вылечить от COVID-19 удалось 2670 инфицированных. Болеют на данный момент 13526 человек и у 17885 подозревают китайский вирус.

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