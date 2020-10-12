Осень - особое время года, когда погода в одно мгновение может резко измениться

На смену осеннему теплу в Одессу придет ночное похолодание и дожди

С новым прогнозом погоды на новую неделю одесситов ознакомили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.

В понедельник, 12 октября, ясная погода порадует горожан днем, но ненадолго, все остальное время небо в Одессе будет покрыто облаками. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер южный с достаточно сильными порывами – 7-12 метров в секунду. Температура ночью опустится до 10-15 градусов, днем еще будет достаточно тепло до +25.

А вот вторник, 13 октября, вечером в Одессе возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Утром, возможно, пройдет мелкий дождь, который ближе к середине дня должен закончиться. Больше осадков не ожидается.Ветер юго-восточный, 5-7 метров в секунду. Ночью температура составит 13-16 °С, днем градусники покажут в пределах 20-25 °С.

В среду, 14 октября, весь день небо в Одессе будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-7 метров в секунду. Температура останется прежней.

По данным метеорологов из The Weather Chanel, в четверг и пятницу над городом нависнут мрачные тучи. Ветер юго-западный, 3-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 12-14 °С, днем – 18-22 °С.

В субботу, 17 октября, прогнозируется мелкий дождь.Ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха ночью 18-119 °С, днем 22 °С.

В воскресенье, 18 октября, будет наблюдаться пасмурная погода без осадков, однако в этот день существенно похолодает, ночью температура составит 10-11 градусов, днем не выше +16.

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