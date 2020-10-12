На минувших выходных в Черном море у берегов Одессы поймали самую настоящую акулу
Видео выложили очевидцы в Telegram-канале «Одесса-Инфо», передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть, доскрольте страницу до конца).
«В Одессе водолазы поймали акулу», - говорится в публикации и отмечается, что кадры были сделаны 11 октября.
На них можно увидеть мужчину, который вышел из воды и демонстрирует всем опасного морского обитателя.
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До этого мы сообщали, что в курортном поселке Затока в Одесской области выловили электрического ската.
Также мы сообщали, что мертвых дельфинов всё чаще стало выбрасывать на одесское побережье.
Так, очередную страшную находку обнаружили одесситы в воскресенье, 4 октября.
Дельфина нашли уже мертвым на пляже возле кафе "Санторини". Причина смерти млекопитающего на данный момент выясняется.
Это не первый случай. Так, в прошлом месяце тушку морского обитателя обнаружили жители Черноморска. Еще ранее мертвого дельфина выбросило штормом на Собачий пляж.
Напомним, что на видео показали, как гигантские медузы атаковали Одесский залив
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