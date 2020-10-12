В Одесской области краснокнижная змея напугала жителей

Ее заметили в жилом квартале города Черноморска на выходных. Очевидцев хоть и напугала встреча с ползучей тварью, однако они не причинили ей вреда и сообщили об инциденте директору Одесского зоопарка Игорю Белякову, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть, доскрольте страницу до конца).

Снять пресмыкающееся приехала младшая дочь Белякова, Дарья, однако змее не понравилось, что её хотят снять с дерева и она пару раз укусила девушку.

Директор в свою очередь успокоил всех и сообщил, что это желтобрюхий полоз относится к виду неядовитых змей и занесен в Красную книгу Украины.

«Мы его осмотрим, если увидим, что все в порядке, и полоз способен успешно войти в зимовку, то выпустим его в природу. Спасибо неравнодушным жителям Черноморска!!!», - написал Игоря Беляков.

Ранее мы сообщали, что житель Одессы нашел змею в своем автомобиле.

Он сообщил, что змея забралась к нему под капот. Как выяснилось, незванным гостей оказался обычный безобидный водяной уж.

Похожая история случилась летом в Одессе.

Водитель «Kia Sorento» обнаружил, что в его авто, которое было припарковано на улице, забралась змея.

Инцидент произошел 21 июля, примерно в 11:00 на улице Троицкой.

Как оказалось, змея залезла в моторный отсек, однако вытащить ее оттуда не получилось даже с помощью прибывших на место патрульных.

Вскоре пресмыкающееся погибло при попытке завести двигатель.

Сегодня в Черноморске в жилом квартале обнаружили змею. Жители оказались культурными людьми. Хоть и испугались, на не причинили возмутителю спокойствия вреда. Позвонили мне. Даша, моя младшенькая, оказалась там рядом, подьехала и поймала. Это желтобрюхий полоз, Красная книга Украины. Мы его осмотрим, если увидим, что все в порядке, и полоз способен успешно войти в зимовку, то выпустим его в природу. Спасибо неравнодушным жителям Черноморска!!! Gepostet von Игорь Беляков am Samstag, 10. Oktober 2020

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