Эпидемиологическая ситуация в Одесской области по-прежнему остается критической

За прошедшие сутки в Одессе и области было выявлено еще 165 новых случая заражения вирусом. Эти данные обнародованы на сайте РНБО, передает Politeka.net.

Так, подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодняшний день в Одесской области уже 16770. Всего погибли от инфекции 250 человек, преодолели болезнь 2670 пациентов, и 13685 болеют на данный момент. Также известно, что у 18223 подозревают китайский вирус.

Напомним, что стремительный рост заболевших и переполненные больницы привели к тому, что Одесса угодила в оранжевую зону карантина.

Новые ограничения вступили в силу с понедельника, 12 октября, и будут действовать 14 дней.

В частности, теперь в Одессе должны прекратить работу гостиницы, спортзалы и фитнес-клубы, а также учреждения культуры.

Кроме того, карантин ужесточили в Беляевке, Измаиле, Черноморске и Теплодаре. Также в оранжевую зону попали Березовский, Овидиопольский, Подольский и Татарбунарский районы Одесской области.

В желтой зоне оставили следующие места Одесской области: Балта, Белгород-Днестровский, Подольск и Южный, а также Арцизский, Балтский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Болградский, Великомихайловский, Захаровская, Ивановский, Измаильский, Кодымский, Лиманский, Любашевский, Николаевский, Окнянський, Раздельнянский, Савранский, Саратский, Тарутинский и Ширяевский районы.

В красную зону из Одесской области пока никто не попал.

В зеленой карантинной зоне будет находится по-прежнему Ананьевский район.

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