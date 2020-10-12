В Одесской области патрульный спас ребенка и пассажира из автомобиля, который мог загорется после страшного ДТП

Подробности рассказали в пресс-службе патрульной полиции, обнародовав фото героя, передает Politeka.net

Авария случилась на выходных возле села Степановка, Раздельнянского района. Там автомобиль Volkswagen столкнулся с грузовиком MAN. В ДТП погиб водитель иномарки, но жертв могло быть значительно больше, так как в салоне находились два пассажира, один из которых - двухлетний ребенок.

В патрульной полиции отметили, что спасти мужчину и малыша удалось благодаря действиям полицейского Виталия Багацкого, который в свой выходной день направлялся на День рождения матери, но оказался случайным свидетелем происшествия.

«Я увидел, что в результате ДТП в автомобиле повредилась газовая установка и чувствовался запах газа. Мог произойти пожар и взрыв. А мальчику зажало ногу между сиденьями. Поэтому, я решил залезть через багажник, чтобы достать ребенка«, — рассказал патрульный.

Виталий Багацкий быстро сориентировался, сразу вызвал скорую и спасателей. А потом осторожно достал мальчика и перенес его к своей машине, чтобы согреть и успокоить.

Когда приехала скорая, пассажира легкового автомобиля и мальчика госпитализировали.

Напомним, что трагическая авария на трассе Киев-Одесса, авто влетело в отбойник: "В салоне было четыре человека"

А еще Politeka писала, что масштабное ДТП сотрясло Одесчину, людей занесло в кювет, фото

Также Politeka сообщала, что на Одесчине грузовик влетел в забор медучилища, есть пострадавшие: кадры разрушительного ДТП