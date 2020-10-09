На автодороге в Одесской области произошла авария с трагическими последствиями

ДТП случилось на 454 км трассы Одесса – Киев, в Беляевском районе, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу регионального управления Нацполиции.

По предварительной информации, водитель автомобиля Ford Focus не справился с управлением и врезался в отбойник.

От сильного удара один пассажир получили травмы несовместимы с жизнью, и смерть настигла его прямо на месте происшествия.

Двух других пассажиров и водителя госпитализировали.

Сейчас данные внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

До этого мы сообщали, что часть трассы Одесса-Киев будет перекрыта на восемь часов.

В частности, с 15 октября с 22:00 до 6:00 часов утра 16 октября будет запрещено движение для всех видов транспорта.

Перекрытие связанно с монтажом участка навесного пешеходного моста около Хаджибеевскго лимана.

Схема объезда выглядит следующим образом:

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Авария случилась в субботу, 29 сентября, в промежутке между 5-6 утра в 100 километрах от Одессы, возле Ривьеры.

На обочине стоял грузовик без габаритов, когда в него врезался Мерседес Спринтер. Водитель скончался на месте ДТП, а его

беременная супруга после стресса потеряла ребенка.

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