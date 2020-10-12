Нужно воздержаться от купания и не только

Экологи предупредили одесситов, чем опасно для здоровья море, которое на прошлой неделе окрасилось в красно-бурый цвет, а по ночам стало светиться

Об этом на своей странице в Фейсбук поведал одесский эколог Владислав Балинский, передает Politeka.net

По словам эколога, это явление вызвано бурным ростом одноклеточных фотосинтезирующих водорослей динофлагеллят с преобладающей численностью Lingylodinium polyedra.

Иначе говоря, причиной "красного прилива" стало чрезмерное цветение морской воды из-за размножения одноклеточных водорослей.

Балинский предупредил, что купание в такой воде и употребление морепродуктов, которые вылавливают в этот период, могут вызывать аллергическую реакцию.

Ранее мы сообщали, что местных жителей встревожила окраска Черного моря у берегов Одессы. В Одессе море окрасилось в бурый цвет, а ночами начинает светится неоновым светло-голубым сиянием.

Изменения заметили в начале октября возле Одесского морского порта.

Специалисты пояснили, что водоросли, которые вызывают такой окрас воды, являются потенциально токсичными. В регионах, где часто происходит это явление, как правило, многие люди страдают болезнью Паркинсона.

Напомним, что склон обрушился в курортной части Одессы: видео с места происшествия.

А еще Politeka писала, что катастрофа назревает в Одесской области: легендарный лиман под угрозой исчезновения, кричащие фото.

Также Politeka сообщала, что эко-катастрофа в Одесской области, лиманы высыхают один за другим: кадры.