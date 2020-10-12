В Одессе взбунтовались местные жители и перекрыли одну из улиц в центральной части города

Возмущенные одесситы, проживающие в переулке Маяковского, не могут спать по ночам, передает Politeka.net со ссылкой на видео очевидцев в телеграм-канале "Одесса-Инфо" "чтобы просмотреть видео- доскролльте страницу до конца)

Причина в том, что что у них под окнами постоянно громыхает музыка с соседнего ресторана-отеля «Брик», которая не даёт спокойно спать.

По словам людей, они неоднократно обращались в полицию и горсовет, но там никаких мер не принимают.

Терпение одесситов лопнуло, и они решились перекрыть дорогу на улице Преображенсой около переулка Маяковского.

При этом они отметили, что пока это предупредительная акция, они перекрыли улицу всего на полчаса, но пообещали регулярно повторять свой протест, если власть и правоохранители не примут меры.

Напомним, что стремительный рост заболевших и переполненные больницы привели к тому, что Одесса угодила в оранжевую зону карантина.

Новые ограничения вступили в силу с понедельника, 12 октября, и будут действовать 14 дней.

В частности, теперь в Одессе должны прекратить работу гостиницы, спортзалы и фитнес-клубы, а также учреждения культуры.

Напомним, полиция устроила облаву на маршрутки в Одессе, видео: "высадили всех..."

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