Новая напасть атаковала воды Одесского залива

Так, на выходных одесситы наблюдали очередное нашествие медуз-корнеротов. Их было настолько много, что в воде практически не осталось свободного места и она стала напонимать кисель.

Видео выложили очевидцы в социальных сетях, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть, доскрольте страницу до конца).

Обратим внимание, что медузы-корнероты (Rhizostoma pulmo), являются самым крупным видом медуз в Черном и Средиземном море, достигающие диаметром полуметра и массой до 10 килограммов.

Эти морские обитатели достаточно опасны для человека, так как больно жалятся и оставляют на теле сильные ожоги.

Осенью их особенно много, поэтому людей предупреждают не заходить в море, не купаться с медузами и тем более не обтирать себя ими.

До этого мы сообщали, что в Черном море у берегов Одессы поймали самую настоящую акулу.

«В Одессе водолазы поймали акулу», - рассказали очевидцы и отметили, что это произошло 11 октября.

Также мы сообщали, что мертвых дельфинов всё чаще стало выбрасывать на одесское побережье.

Так, очередную страшную находку обнаружили одесситы в начале октября.

Дельфина нашли уже мертвым на пляже возле кафе "Санторини". Причина смерти млекопитающего до сих пор не выяснена.

Это не первый случай. Так, в прошлом месяце тушку морского обитателя обнаружили жители Черноморска. Еще ранее мертвого дельфина выбросило штормом на Собачий пляж.

Напомним, что бабье лето разгулялось по полной в Одессе: когда ждать дождей, а когда +25

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