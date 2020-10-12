В последнее время Одессу накрыла волна грабежей, при этом всё чаще жертвами становятся женщины

Об очередном таком случае, который произошел на поселке Котовского, рассказали в пресс-службе местной полиции, передает Politeka.net

По словам капов, на улице Академика Заболотного молодчик набросился на одесситку, когда та возвращалась домой. Злоумышленник ударил женщину кулаком в лицо с такой силой, что жертва сразу же упала и потеряла сознания.

Затем он похитил у нее телефон и с помощью банковского мобильного приложения снял с карты все деньги, порядка 40 тысяч гривен.

Пострадавшая обратилась за помощью в полицию и вскоре грабителя удалось разыскать. Им оказался 19-летний местный житель, который ранее был неоднократно судим за имущественные преступления.

Злоумышленнику уже предъявили подозрение по ч.1 ст.187 (разбой) и ч.2 ст.185 (кража) УК Украины. За содеянное мужчине грозит до 7 лет тюрьмы.

Ранее мы сообщали, что стеснённый в средствах молодчик не нашел ничего лучшего, чем грабить одесситок прямо на улицах города. За несколько дней жертвами злоумышленника стали две девушки, у которых он отобрал сумочки.

Также мы писали, что в Одессе вооруженные люди напали на таксиста и похитили его вместе с автомобилем.

Инцидент случился на днях в Киевском районе города.

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