На одесской автомагистрали произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб один из водителей
Авария случилась утром, 12 октября, на 204 километре трассы Одесса-Рени в Измаильском раойне. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления ГУНП, передает Politeka.net
По предварительной информации, 27-летний водитель «ВАЗа» при осуществлении поворота выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем "Iveco" с полуприцепом.
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От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия повреждений водитель Жигулей скончался на месте.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии устанавливаются.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины).
Не так давно мы сообщали, что на автодороге в Одесской области произошла авария с трагическими последствиями.
ДТП случилось на 454 км трассы Одесса – Киев, в Беляевском районе.
По предварительной информации, водитель автомобиля Ford Focus не справился с управлением и врезался в отбойник.
От сильного удара один пассажир получили травмы несовместимы с жизнью, и смерть настигла его прямо на месте происшествия.
Двух других пассажиров и водителя госпитализировали.
Напомним, что жизнь мужчины трагически оборвалась на Одесчине, видео аварии
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