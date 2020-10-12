На одесской автомагистрали произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб один из водителей

Авария случилась утром, 12 октября, на 204 километре трассы Одесса-Рени в Измаильском раойне. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления ГУНП, передает Politeka.net

По предварительной информации, 27-летний водитель «ВАЗа» при осуществлении поворота выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем "Iveco" с полуприцепом.

От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия повреждений водитель Жигулей скончался на месте.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии устанавливаются.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины).

Не так давно мы сообщали, что на автодороге в Одесской области произошла авария с трагическими последствиями.

ДТП случилось на 454 км трассы Одесса – Киев, в Беляевском районе.

По предварительной информации, водитель автомобиля Ford Focus не справился с управлением и врезался в отбойник.

От сильного удара один пассажир получили травмы несовместимы с жизнью, и смерть настигла его прямо на месте происшествия.

Двух других пассажиров и водителя госпитализировали.

Напомним, что жизнь мужчины трагически оборвалась на Одесчине, видео аварии

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