В Одесской области компания людей напала на стражей порядка
Инцидент зафиксировали возле местного кафе в городе Подольске , сообщает пресс-служба областного ГУНП, передает Politeka.net.
Согласно версии полицейских, они приехали на разборки в развлекательное заведение, где между посетителями произошла драка.
Далее, копы остановили для разговора пятерых участников конфликта, однако последние не пожелали с ними беседовать и стали вести себя агрессивно.
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«Двое, вместо ответа на вопрос, бросились в драку. Кроме этого, один из мужчин разбил кулаком боковое стекло служебного автомобиля», - сообщили в полиции.
По факту насилия в отношении работника правоохранительного органа начато уголовное производство по ч.2 ст. 345 УК.
Задержанные — братья 37 и 34 лет, один из которых, согласно медицинскому заключению, находился в состоянии опьянения, другой от прохождения медосмотра отказался.
Ранее мы писали о еще одном нападении на копов, которое случилось на днях в Одессе. Инцидент произошел на Маразлиевской улице.
Водитель Daewoo Lanos совершил наезд на дорожный знак и когда к нему подошли патрульные, чтобы составить протокол, взбесился и набросился на них с кулаками. Хулиган нанес несколько ударов копам по голове, а потом попытался скрыться.
Его задержали и доставили в отдел полиции.
У патрульных полицейских диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы и ушиб головного мозга. Им оказана медицинская помощь.
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