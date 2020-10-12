В Одесской области компания людей напала на стражей порядка

Инцидент зафиксировали возле местного кафе в городе Подольске , сообщает пресс-служба областного ГУНП, передает  Politeka.net. 

Согласно версии полицейских, они приехали на разборки в развлекательное заведение, где между посетителями произошла драка.

Далее, копы остановили для разговора пятерых участников конфликта, однако последние не пожелали с ними беседовать и стали вести себя агрессивно.

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«Двое, вместо ответа на вопрос, бросились в драку. Кроме этого, один из мужчин разбил кулаком боковое стекло служебного автомобиля», - сообщили в полиции.

По факту насилия в отношении работника правоохранительного органа начато уголовное производство по ч.2 ст. 345 УК.

Задержанные — братья 37 и 34 лет, один из которых, согласно медицинскому заключению, находился в состоянии опьянения, другой от прохождения медосмотра отказался.

Ранее мы писали о еще одном нападении на копов, которое случилось на днях  в Одессе. Инцидент произошел на Маразлиевской улице.

Водитель Daewoo Lanos совершил наезд на дорожный знак и когда к нему подошли патрульные, чтобы составить протокол, взбесился и набросился на них с кулаками. Хулиган нанес несколько ударов копам по голове, а потом попытался скрыться.

Его задержали и доставили в отдел полиции.

У патрульных полицейских диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы и ушиб головного мозга. Им оказана медицинская помощь.

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